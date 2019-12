L’impact des tampons et serviettes hygiéniques

Générant en France 92 000 tonnes de déchets par an, les protections hygiéniques, tampons ou serviettes, ont un impact environnemental. Elles ont aussi et surtout un impact sur la santé. En effet, sur une vie, chaque femme va utiliser en moyenne 12 000 protections hygiéniques et donc absorber un kilogramme de phtalates contenus dans ces protections et qui sont des perturbateurs endocriniens. Face à ce constat, Clarisse Le Court, de Claripharm et Alexandra Rychner, de Réjeanne ont conçu des produits réutilisables. Les alternatives écolos aux tampons et serviettes, c’est le thème de ce nouveau numéro Business Women.

Business Women, l’émission des femmes qui entreprennent.

