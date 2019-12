Tambour Battant – IsraÃ«l et les juifs, une confusion ?

Pour ce nouveau numéro de Tambour Battant, Antoine Spire et Patrick Tudoret reviennent sur une question souvent polémique : Israël et les juifs, une confusion ?

Pour débattre de ce sujet, plusieurs personnalités se retrouvent autour de la table de Tambour Battant.

François Rachline est écrivain et universitaire. Depuis mars 2019, il préside la commission Mémoire, histoire et droits de l’homme et fait partie du bureau exécutif de la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA).

Piotr Smolar est journaliste et ancien correspondant du journal Le Monde à Jérusalem, fera face à Anne-Marie Revcolevschi ancienne directrice générale de la Fondation pour la mémoire de la Shoah et fondatrice du projet Aladin.

Enfin Anny Dayan-Rosenman, Maître de conférence en littérature à l’Université Paris 7 débattra avec Michel Abitbol historien et professeur à l’Université de Jérusalem.

Israël et les juifs, une confusion ? Une réponse à retrouver dans Tambour Battant animés par Antoine Spire et Patrick Tudoret.