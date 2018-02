Où ? Là ? Là ! Par ici la bonne adresse dans le nord parisien

« Où ? Là ? Là ! Par ici la bonne adresse » Votre émission pour savoir où sortir, où manger, où découvrir ? Découvrez toutes les bonnes adresses pour partir à la découverte d’un Paris insolite, emblématique ou méconnu. Aujourd’hui, c’est trois adresses dans le nord parisien, découverte !

Bien manger à Paris ? Un jeu d’enfant !

Aujourd’hui, on part à la découverte de trois restaurants dans le nord parisien.

Melt est un restaurant ouvert en novembre 2016 par trois potes dont Antoine Martinez. C’est après un voyage aux États-Unis, que ces trois « frenchies » décident de rentrer en France pour ouvrir un restaurant au concept de barbecue texan. La carte se base sur un choix entre cinq et six viandes ainsi que des accompagnements. Aujourd’hui située rue Legendre dans le quartier des Batignolles, un deuxième restaurant vient également d’ouvrir. Melt est ouvert tous les jours de la semaine, midi et soir.

Avenue Simon Bolivar, dans le 19ème arrondissement, c’est un restaurant vegan que vous allez découvrir. Olivier, le gérant de Faitout, parle de son restaurant comme l’endroit « où l’on mange ce qui pousse ». Son but ? Détourner les plats classiques. Ouvert du samedi au dimanche de 8h à 1h30 et du mardi au vendredi de 17h à 1h30.

Enfin découvrez la cuisine de votre humeur. Située au 34 rue Notre-Dame de Lorette dans le 9ème arrondissement, The Cure c’est le restaurant de vos envies. Créée par Stéphanie, ce restaurant vous fait manger sainement tout en se faisant plaisir. Ouvert du lundi au vendredi de 12h à 15h, découvrez les plats influencer par votre humeur.

Voilà trois bonnes adresses pour profiter d’un repas en amoureux ou entre amis.