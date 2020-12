Paroles d’expert : Nouvelle impulsion commerciale (épisode 2)

Les entreprises face à la Covid-19

De nombreuses entreprises ont été impactées par la crise du Coronavirus. Plus que jamais il est nécessaire pour se relancer en donner une nouvelle impulsion commerciale . Nous avons consacré deux émissions pour aider les entreprises à se remettre en ordre de marche sur le plan commercial. Dans cette 2-ème édition de Paroles d’expert nous nous allons voir quels sont les meilleurs outils pour vendre et pour réussir à fidéliser vos clients.

Comment se rendre plus visible? Comment vendre en ligne? Comment personnaliser la relation client ? Comment profiter des réseaux sociaux? Les réponses dans cette édition de Paroles d’expert.

Comment donner une nouvelle impulsion commerciale à son entreprise

Dans le contexte actuel de crise sanitaire, pour donner une nouvelle impulsion commerciale à son entreprise cela passe par le digital qui ne souffre pas du confinement ou de la distanciation sociale.

Pour cela Paroles d’expert vous rappelle qu’il est aujourd’hui capital de se doter d’un site internet, de proposer de la vente en ligne, d’être actif sur les réseaux sociaux, tout en créant une nouvelle relation client!

Gérez votre entreprise avec des experts.

Gérer les ressources humaines, comprendre la marge, définir le juste prix, gérer les RGPD, le pacte d’associés… Quelque soit le sujet, vous pouvez bénéficiez de conseils à la gestion d’entreprises en visionnant les émissions Paroles d’Expert, réalisées en partenariat avec Cerfrance.