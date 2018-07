Les entreprises pour la Cité dans l’innovation sociale

Grand réseau d’entreprises regroupant à la fois des grands groupes, des PME et des TPE, les entreprises pour la Cité s’engage dans l’innovation sociale et entend étendre le rôle de l’entreprise dans la société. Lors des Inattendus A But Non Lucratif de Lyon, le 14 mars dernier, nous avons rencontré Antonella Cellot-Desneux, déléguée générale du réseau les entreprises pour la Cité.

Une réseau influent

Avec 200 grandes entreprises et plus de 3 000 PME et TPE, le réseau les entreprises pour la Cité est présent partout en France pour porter son engagement sur l’innovation sociale. Le réseau est très présent sur les territoires pour que son influence soit à la fois régionale et nationale.

Créé il y a 30 ans, le réseau les entreprises pour la Cité entend désormais étendre son action d’intérêt général en incitant les membres de son réseau à investir dans des projets et à soutenir les financements publics qui ne peuvent assumer toutes ces dépenses seul. Le réseau est convaincu que l’entreprise peut contribuer à un monde meilleur et à la lutte contre les inégalités, grâce à ses moyens financiers mais aussi humains. Les entreprises pour la Cité pousse leurs membres à devenir des mécènes, à soutenir des projets d’associations sur les territoires, et avec tout cela, à contribuer à l’intérêt général.