OGF : Les services funéraires recrutent

Anne Quillet, directrice des gestions de carrières d’OGF est l’invitée du Journal de l’emploi. OGF est une entreprise de services funéraires. A ce titre OGF rempli, depuis 200 ans, une mission d’intérêt général en prenant en charge l’hommage aux défunts pour les familles en deuil.

OGF est un des grands acteurs en France des services funéraires. Avec plus de 6000 collaborateurs, 1200 agences partout en France, deux usines de fabrication un marbrerie, OGF est aujourd’hui en plein développement. Une des raison principale étant qu’avec le vieillissement de la population les décès annuels seront en augmentation dans les années à venir.

Pour cela l’entreprise elle recrute en permanence.

C’est l’un des spécialistes des services funéraires personnalisé. Le groupe organise et met en place les infrastructures pour rendre un hommage unique aux défunts. OGF c’est une expertise dans tous les domaines en lien avec son cœur de métier. C’est l’un des référents de la prévoyance obsèques, de la construction et de la gestion des crématoriums, maisons funéraires et cimetières et du transport de défunt.

OGF: Une entreprise qui recrute

Le groupe recherche des centaines de personnes. Les postes ouvert à ce jour sont sur les métiers: de conseillers funéraires, d’agent de crématorium, d’encadrement d’exploitation, d’encadrement d’agences, des chauffeurs porteurs. Mais OGF recrute également des marbriers et des du personnel d’usine. Autre recrutement important plusieurs postes sont ouvert sur les fonction supports (commeunication, marketing, rh… ).

C’est poste sont a pourvoir un peu partout en France dans leurs 1200 agences. D’un manière générale pour travailler dans les pompes funéraires, on a pas besoin de qualifications au départ mais de qualités humaines : savoir être, empathie et bienveillance. Les postes sont majoritairement accessibles sans aucune compétence pré-requise, car OGF propose une formation théorique et pratique pour tous les futurs collaborateurs.

Pour postuler, rendez-vous sur ogf.fr dans la rubrique carrières ou tout simplement dans l’une des agences en France. L’entretien se fera en présentiel dans le secteur demandé ou par Visio. Pour les fonctions supports ce sera sur le siège à Paris.

OGF une formation en interne

Chaque salairé est formé au métier et ses pratiques. Ce parcours d’accueil personnalisé inclut au minimum 4 semaines d’intégration et de formation pour les plus expérimentés et jusqu’à un an d’accompagnement pour les personnes qui découvrent le métier.

En Effet, les nouveaux collaborateurs suivent un parcours de formation certifiant, qui débouche sur l’obtention d’un titre national : le diplôme de « conseiller funéraire », délivré par un jury indépendant.

L’entreprise dispose pour cela, et pour ses salariés, d’un organisme de formation qui délivre un diplôme de conseiller funéraire. Une opportunité pour des personnes au chômage ou en reconversion ! Ils peuvent tout apprendre au sein de l’entreprise.

Pour plus d’information sur la formation, rendez-vous sur ogf.fr