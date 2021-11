Moovjee 2021: Halt O’Plast le Prix 100 Jours

Prix Moovjee 2021: les Confidences du Prix 100 Jours, Halt O’Plast

Pour la 12ème année consécutive, le Moovjee organisait son grand concours national dédié aux jeunes entrepreneurs. Un prix qui met en valeur la richesse de l’entrepreneuriat des jeunes dans toute la France. Ils étaient plus de 300 sur la ligne de départ, 25 finalistes, et au final ils sont 3 sur la ligne d’arrivée ! Dont le Prix 100 jours!

Prix Moovjee 2021: Halt O’Plast une entreprise à mission

Dans cette édition vous allez découvrir les heureux et méritants lauréats de ce prix qui récompense les projets en cours de création les entreprises en devenir portées par des jeunes. Cette année Grand le Prix 100 jours a été decerné à Fanny Sterna, et Youen Boënnec deux étudiants de l’EPF co-fondateurs de Halt O’Plast. Implanté dans l’Hérault, Halt O’Plast est un projet, industriel dans la valorisation des déchets. Ces deux jeunes entrepreneurs ont développé une technologie, permettant de récupérer les microplastiques. C’est un système de récupération inédit, utilisant les propriétés électriques des particules. Halt O’Plast est pour cela une société à mission! Son objectif : réduire considérablement la pollution par les micro et nano plastiques ultra- présents notamment dans les eaux.

A propos du Prix Moovjee

Le Moovjee a pour mission d’accompagner les jeunes entrepreneurs de 18 à 30 ans dans leur développement personnel et la croissance de leur entreprise. Pour cela il propose un accompagnement par du mentorat avec des entrepreneurs expérimentés. Il assure la promotion de l’entrepreneuriat jeune par l’organisation du Prix Moovjee. Ce prix récompense chaque année une quinzaine de jeunes entrepreneurs. Il anime une communauté de soutien et d’échange de près de 2000 personnes. Un réseau de jeunes entrepreneurs, de mentors, de journalistes et d’experts simplifient l’accès aux leviers de création et de développement.