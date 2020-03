Fleurivore, le bouquet de fleurs qui se dévorent

Manger des fleurs ne nous est pas encore familier, mais cela pourrait changer grâce à Fleurivore. En effet, Fleurivore propose le premier bouquet de fleurs à la fois ornemental et comestible. Il s’admire avec sa touche de déco sauvage et se dévore quand ça vous tente.

Une initiative soutenue par BGE et le Moovjee

Fleurivore c’est aussi l’entreprise cofondée par Blanche Piat avec Amandine Vanhaecke. Elles sont accompagnées par le réseau BGE et Moovjee. Pour en savoir plus sur ce concept et découvrir le parcours de ces entrepreneures, regardez Label Entreprise. Le printemps approche… Et en cette délicate période ce sont donc des fleurs que vous offre Label Entreprise grâce à Blanche et Amandine.

Label Entreprise, l’émission télé pour entreprendre

Chaque semaine, Label Entreprise présente des infos concrètes pour créer et développer les entreprises. Cette émission donne aussi la parole aux entrepreneurs. Ainsi, vous pouvez revoir leurs témoignages dans Label Entreprise, l’émission télé pour entreprendre.