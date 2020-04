Les métiers du design avec Efet Studio Créa, dans Learning Live !

Efet Studio Créa, école de la créativité

Learning Live continue de révéler vos ambitions. Et après la mode, la communication ou encore le business, focus sur le design. Aujourd’hui, les métiers du design, tous confondus, représentent 50 000 professionnels. Un secteur, donc, qui regorge d’emplois. Efet Studio Créa met à la disposition ces étudiants deux spécialités : design graphique et numérique ainsi que design d’architecture d’intérieur. De bac, à bac +5, les bachelors et mastères proposés à Efet Studio Créa s’inscrivent dans une pédagogie qui favorise le travail en équipe. Notamment autour de divers ateliers professionnalisants tels que des challenges techniques, ou créatifs, avec des entreprises. De quoi insérer au mieux les étudiants dans le monde du travail. Comme à son habitude, Learning Live donne la parole aux acteurs qui font les écoles, aujourd’hui Efet Studio Créa avec :

Jean-Philippe Ourry , directeur d’Effet Studio Créa,

, directeur d’Effet Studio Créa, Pascal Vachelard , architecte d’intérieur et décorateur,

, architecte d’intérieur et décorateur, Ainsi que d’actuels étudiants.

Située Bastille, dans le 14ème arrondissement de Paris. Efet Studio Créa favorise l’aspect professionnel à travers des stages obligatoires et des mastères en alternance. De plus, l’école peut compter sur un corps enseignants essentiellement composé de professionnels du secteur. Elle peut également s’appuyer sur un vaste réseau d’entreprise, ainsi qu’un club d’alumni au service des étudiants. N’hésitez plus et prenez contact avec les équipes d’Effet Studio Créa sur jpo-d.com/efet-studio-crea