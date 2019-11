Formez-vous aux métiers du numérique avec Web Force 3

Web Force 3 : Un réseau de 50 écoles

Web Force 3 est un réseau de 50 écoles basées dans toute la France et à l’étranger. À travers sept formations aux différents métiers du numérique, les étudiants sont accompagnés par 750 professionnels. Aujourd’hui Web Force 3 c’est 5 000 alumnis et 90% de sorties positives. Pour nous en parler, Alain Assouline, président du réseau Web Force 3 est l’invité du Journal de l’Emploi.

Le dispositif « Handi 4 Change » : des formations adaptées à tous types de handicap

Fondé en 2014, Web Force 3 met aujourd’hui en place un dispositif « Handi 4 Change », présenté dans le cadre du Google Impact Challenge, des formations adaptées à tous types de handicap. Des cours en présentiel avec des formateurs mais également tout un système de replay, streaming, enseignement à distance, pour permettre à chacun de suivre les cours à son rythme. Découvrez « Handi 4 Change » par Web Force 3 sur la chaîne Demain !

