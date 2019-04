Le stage de préparation à l’installation doit-il rester obligatoire ?

Le stage de préparation à l’installation

Pour s’installer comme artisan, il faut obligatoirement suivre le stage de préparation à l’installation, organisé par les Chambres de Métiers et de l’Artisanat. Le gouvernement veut supprimer le caractère obligatoire de ce stage. Alors, faut-il supprimer l’obligation de stage ? Frédéric Cavagnac, président de la délégation de la Haute-Saône de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Bourgogne-Franche-Comté donne son position. Et il souligne sur le taux de réussite des entrepreneurs artisans qui ont suivi ce stage.

Label Entreprise, l’émission des artisans

