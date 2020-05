Le Jour d’Après spécial CGE, Conférence des Grandes Écoles

Jérôme Joinet reçoit aujourd’hui trois invités, représentants de grandes écoles de l’enseignement supérieur, pour une émission spéciale CGE (Conférence des Grandes Écoles). En effet, analyses, questions, débats autour de ces sujets qui font demain. Quels dispositifs les grandes écoles ont-elles mit en place pendant la crise ? Et quels enjeux pour demain ? C’est à découvrir dans ce nouveau numéro du Jour d’Après.

Une crise sanitaire qui bouleverse la vie étudiante

Cette année 2020 aura été marquée par la crise du coronavirus, venant paralyser le monde entier. Et ce virus n’aura pas non plus épargné les étudiants du monde entier. Annulation, report, réorganisation des cours, des épreuves nationales, des concours… Les Grandes Écoles ont elles aussi dû s’adapter. Ainsi, cours et oraux à distance, rapatriement d’étudiants à l’étranger. Le Jour d’Après nous éclaire sur les dispositifs qui ont été établis, dans l’urgence, pour assurer une continuité de l’enseignement.

Quels enjeux pour demain ?

Mais s’il a fallu réagir vite, s’organiser dans l’urgence. Qu’allons-nous apprendre de cette crise ? Comment repenser l’enseignement supérieur ? Que ce soit sur l’aspect économique, social, national ou international. Nos trois invités répondent à Jérôme Joinet et nous invitent à penser le jour d’après :

Une émission diffusée en direct le 20 mai sur nos réseaux sociaux et à revoir en replay. Le Jour d’Après spécial CGE, Conférences des Grandes Écoles, à découvrir sur Demain !