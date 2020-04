Le jour d’après, spécial EdTech

Le confinement se poursuit mais le jour d’après arrive. En effet, pour ce premier numéro de votre émission « Le jour d’après du monde de la formation et de l’éducation », Jérôme Joinet et ses invités vous propose de découvrir le monde des EdTechs. En cette période troublée, les Edtechs sont une des solution pour maintenir l’éducation et la formation grâce au digital.

Les EdTech, c’est quoi ?

D’après une définition d’Educpro les EdTechs recouvrent l’ensemble des organisations dotées d’un savoir-faire technologiques innovant dédié à la connaissance, à son apprentissage et à sa transmission. Pour résumer, c’est la fusion entre l’éducation et la technologie.

Une filière qui s’est développée en France et en Europe comme le constate une étude commune commandée par Deloitte Digital et de la Caisse des dépôts. Selon les chiffres de cette enquête, la France est le deuxième écosystème EdTechs européen, derrière l’Angleterre.

Et en cette période de confinement, la filière est davantage sollicité, c’est pourquoi les acteurs doivent s’adapter.

Des acteurs du secteur pour comprendre l’avenir des EdTechs

Afin de comprendre comment les acteurs de la formation et de l’éducation digitale vivent cette période de confinement. Comment ils voient le déconfinement et quelles sont les perspectives d’avenir. Nous recevons quatre invités pour répondre à ces questions.

Rémy Challe : Directeur général d’EdTech France, l’association qui fédère les entreprises, et les acteurs qui mettent la technologie au service de l’éducation et de la formation. De plus, en parallèle et durant cette période de confinement, l’association a mis en place une plateforme solidaire qui centralise les entreprises du secteur proposant du contenus de formations et d’éducations. Une plateforme à retrouver ici.

Bérangère Pery : Directrice de la communication et du marketing chez Glowbl. Une plateforme de visioconférence collaborative.

Sharon Sofer : Présidente et fondatrice de Startup For Kids. Une entreprise qui a pour vocation de former les enfants aux compétences de demain.

Alban Miconnet : Président de Digital Universities. Un groupement d’intérêts économiques, spécialisé dans la production de contenus crossmédia. Et de formations digitales pour les établissement d’enseignement et les services formations d’entreprises.

Le jour d’après commence aujourd’hui sur Demain TV !