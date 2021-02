Label Entreprise: Artisanat et numérique

Comment l’artisanat relève des défis du numérique?

Plus que jamais notre économie est digitale ! Mails, visio-conférences, communication via les réseaux sociaux, vente en ligne… Plus que jamais, et surtout, en ces temps de crise sanitaire nous travaillons échangeons par écrans interposés.

Mais comment l’artisanat, 1ère entreprise de France (avec ses 1.300.000 entreprises) peut-il su relever le défi de cette transition numérique ?

C’est ce que vous propose Label Entreprise avec

Sébastien Thomas, Président de la , Président de la CMA Bourgogne-Franche-Conté Délégation de la Nièvre

et

– Eric Dulat, Boucher Charcutier Traiteur installé à Nevers (58)

L’artisanat rattrape son retard!

Selon un baromètre de la Banque Postale (juin 2020), 72% des français ont acheté en ligne pendant le confinement. Et 56% estiment que leurs commerces de proximité ne sont pas suffisamment présents sur internet. L’artisanat en France était en retard par rapport à certains pays comme l’Allemagne. En Effet, 1 TPE sur 3 est aujourd’hui numérisée en France contre 2/3 en Allemagne. Mais la crise sanitaire à fait réagir le secteur de l’artisanat dans son ensemble. De nombreux artisans ce ont réalisé leur transformation digitale avec succès.

Les CMA accompagnent la transformation numérique des artisans



– l'autodiagnostic numérique. Un dispositif gratuit des CMA , qui proposent aux entreprises artisanales d'évaluer leurs usages du numérique et d'identifier les besoins en ligne. Disponible sur chaque site de la CMA, ou sur autodiag-num.artisanat.fr

Passer d'un métier de contact physique (la boutique) à un métier de contact digital (la plateforme) cela ne s'improvise pas! Se mettre au numérique est donc un véritable changement pour les artisans (nouvelles relations commerciales, nouvelle communication, nouvelles opportunités, etc.). Pour cela les Chambres de métiers et l'artisanat proposent différents dispositifs d'accompagnement:

Diagnostic numérique des entreprises financé par l’Etat avec le soutien de France Num. Un dispositif mis en place dans le cadre de France relance qui permet a tout artisan d’avoir un rendez-vous « diagnostic numérique » avec un conseiller numérique CMA. Ce rendez vous permet de faire une analyse des usages numériques de l’entreprise puis proposer un plan d’actions. Une prestation Personnalisée et concrète avec un accompagnement individuel, des possibilité de formations courtes et l’ Identification / orientation vers un prestataire spécialisé référencé France Num.

– Un chèque numérique de 500 €, Ce dispositif mis en place par l'Agence de services et de paiement (ASP) et France Num est destiné aux TPE qui ont engagé des dépenses de numérisation lors du second confinement. Il concerne les entreprises employant moins de onze salariés qui n'ont pas pu accueillir le public en raison de l'urgence sanitaire lors du deuxième confinement en novembre 2020. Depuis le 28 janvier, les entreprises éligibles peuvent déposer leur dossier à l'adresse suivante: https://cheque.francenum.gouv.fr/ecom/

Diagnostic numérique des entreprises financé par l'Etat avec le soutien de France Num. Un dispositif mis en place dans le cadre de France relance qui permet a tout artisan d'avoir un rendez-vous « diagnostic numérique » avec un conseiller numérique CMA. Ce rendez vous permet de faire une analyse des usages numériques de l'entreprise puis proposer un plan d'actions. Une prestation Personnalisée et concrète avec un accompagnement individuel, des possibilité de formations courtes et l' Identification / orientation vers un prestataire spécialisé référencé France Num.

Le Bilan de ce travail au sein du réseau des Chambres de métiers et de l’artisanat est très positif:

-Depuis octobre plus de 2 000 entreprises artisanales ont bénéficié d’un accompagnement numérique d’un expert de CMA avec un objectif de 5 000 entreprises accompagnées d’ici fin mars 2021

93 % des artisans qui ont fait appel au diagnostic numérique de CMA sont satisfaits

et 91 % le recommandent à leurs pairs.