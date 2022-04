Salon s’expatrier Mode d’emploi : Du rÃªve Ã  la rÃ©alitÃ©, bien prÃ©parer et vivre son expatriation

Partir à l’étranger: bien préparer et vivre son expatriation

Dans cette conférence du salon s’expatrier mode d’emploi 2022, Laurence Haguenauer, directrice de la Direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire vous donne toutes les informations essentielles!

La Direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire informe et conseille les Français qui souhaitent s’établir à l’étranger. Elle est une source de conseils et d’infos sur tous les aspects administratifs, pratiques et sanitaires liés à l’expatriation.

C’est l’administration qui facilite la mobilité internationale de citoyen Français! Pour cela elle s’occupe également des négociations de conventions bilatérales sur la fiscalité, la protection sociale et l’échange de permis de conduire. Des points clefs quand on vit à l’étranger.

Enfin, cette Direction pilote un réseau de 220 services consulaires à travers le monde.

Cette conférence vous est proposée par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, dont l’une des missions est d’accompagner la mobilité internationale.