JournÃ©es jobs d’Ã©tÃ©: 8000 offres d’emploi

Les journées jobs d’été: à vos CV !

L’été approche et c’est le moment où beaucoup d’étudiants vont se mettre à chercher leur job d’été. Pour cela, ne manquez pas la journée jobs d’été, le 21 mars. Organisées par Pôle emploi et le réseau information et jeunesse, cette année, elles proposent près de 8000 emplois saisonniers.

Dans cette édition du Journal de l’emploi, nous recevons:

Isabelle Guérif, porte-parole du CIDJ, coorganisateur des journées jobs d’été. Elle nous présente les offres d’emploi disponibles lors du salon et quels sont les métiers qui recrutent. Elle donnera également quelques conseils pour préparer les recherches des jobs d’été.

Pour plus d’informations:

–Journée jobs d’été: plus de 8000 offres à pourvoir