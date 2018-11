Journal de l’emploi: Handicap – Salon Virtuel Job Pour Tous!

Job pour Tous : des emplois pour les personnes en situation de handicap

Le chômage en France atteint tout le monde, mais les personnes en situation de handicap le sont plus fortement. 500 000 personnes handicapées sont inscrites au Pôle Emploi cette année. Ce qui est deux fois supérieur à la moyenne nationale. Il faut créer plus de liens entre les personnes handicapées et les entreprises, c’est tout l’objectif du Salon Virtuel Job Pour Tous.

Le salon virtuel Job Pour Tous du 19 novembre au 7 décembre.

Frank Serin, directeur de Hanploi CED, initaiteur de ce salon est l’invité du journal de l’emploi.

Il nous présente Job pour Tous un salon virtuel dont la 3ème édition se déroulera du 19 novembre au 7 décembre, sur le web.

Ce salon propose des offres d’emploi sur toute la France pour des personnes atteintes de handicap et permettra de réaliser des entretiens en ligne ou par SMS, ou par Visio-conférence.