Salon Virtuel Job pour Tous: du 19 novembre au 7 décembre!

Job pour tous : 3ème édition du salon virtuel de recrutement pour les travailleurs handicapés !

A l’occasion de la semaine pour l’emploi des personnes handicapées, du 19 novembre au 7 décembre se déroulera l’opération Job pour tous. Ce salon de recrutement virtuel est organisé par Hanploi CED (agence de recrutement, formation et communication spécialisée sur le handicap et la diversité) en partenariat avec CHEOPS. Il faut s’inscrire sur le site pour postuler et obtenir des entretiens.

Un mode de fonctionnement innovant

Pas de besoin de se déplacer pour ce salon de recrutement pour les travailleurs handicapés. Les entretiens se font par sms, par visio-conférence ou par téléphone. Sur le site Job pour tous, une carte des régions permet de visualiser quels emplois sont disponibles suivant la région dans laquelle ils habitent. Il suffit de cliquer et ils sont redirigés vers une plateforme listant les offres d’emploi. Après avoir sélectionner les offres qui les intéressent, il suffit de s’inscrire comme candidat pour le poste grâce à un formulaire d’inscription en ligne. Un autre questionnaire permettra aussi aux candidats de visualiser le pourcentage de réussite qu’ils ont pour l’obtention du poste choisi. Les recruteurs auront également les résultats des meilleurs scores afin de choisir parmi les postulants. Une fois la demande d’emploi acceptée, l’entretien est programmé avec le recruteur. De plus, le salon Job pour tous permet aux PME (petites entreprises) de participer gratuitement afin que recruteurs et candidats se rencontrent.

Le salon Job pour tous: un besoin

Le salon Job pour tous est créé après des constats alarmants concernant le taux de chômages chez les personnes handicapées. En effet, cette année 500 000 personnes en situation d’handicap sont inscrites à Pôle Emploi. C’est 2 fois supérieur à la moyenne nationale ! Après des lois successives dont celle de 1987 sur l’obligation d’emploi de 6% de personnes handicapées dans des entreprises de plus de 20 salariés, une nouvelle réforme est mise en place pour tenter de mobiliser les entreprises sur l’emploi des personnes handicapées. Plusieurs mesures seront mises en place pour augmenter la mobilisation des entreprises.