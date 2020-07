Interview Campus : Epitech, école des métiers de demain !

Les métiers de la tech ont le vent en poupe. Mais en tension, ce secteur est aujourd’hui à la recherche de ses futurs talents. Et pour se former, l’hexagone regorge d’écoles et autre centre de formation pour combler la pénurie que connait aujourd’hui le secteur.

Un vivier d’emplois, aujourd’hui en tension

C’est un secteur qui regorge d’emplois. En effet, depuis 15 ans, le secteur a créé plus d’un million d’emplois directs et indirects en France. Mais un secteur qui manque encore aujourd’hui d’attractivité. Encore enfouie sous le prisme d’un « profil type », à savoir : bac S – bac +5 – formation initiale. Le renoncement à ce triptyque, de la part des recruteurs pourrait être un accélérateur à la pénurie de candidat aujourd’hui constatée. Une évolution donc, pour des métiers qui ne cessent d’évoluer en lien direct avec la transition technologique et numérique que connait notre monde depuis quelques années. La parité et la féminisation de ces professions marquent une autre évolution du secteur où les femmes sont encore largement sous-représentées. En effet, seulement 28% des salariés du numérique et 16% du secteur de la tech sont des femmes.

Une école pour se former

Aussi, pour accélérer le nombre de candidat et en faire rentrer de nouveau sur le marché du travail, de nombreuses écoles forment à ces métiers. Et parmi elles, Epitech, école référente de l’expertise informatique et de l’innovation. Ainsi, depuis 20 ans ils forment aux métiers de demain à travers un cursus informatique ou un cursus digital. Emmanuel Carli, directeur général d’Epitech nous en parle dans ce nouveau numéro de L’Interview Campus. À découvrir sur Demain !