Make the Choice : un casting pour devenir entrepreneur

Vous avez entre 18 et 30 ans, vous habitez les Bouches du Rhône, vous n’avez pas validé de diplômes d’études supérieures, c’est-à-dire que vous avez uniquement et au maximum le Bac, mais vous avez un projet d’entreprise ou juste une idée, Make the choice est fait pour vous. C’est un casting qui fera de vous un entrepreneur. En effet, Make The Choice c’est permettre à 100 jeunes sans formation et sans réseau de réaliser leurs rêves d’entrepreneuriat par l’accès à du coaching et aux outils nécessaires pour développer leurs projets d’entreprise.

Pour participer à cette sélection, vous devez réaliser une vidéo de 90 secondes présentant votre projet ou votre idée. Toutes les infos et les conseils pour réaliser cette vidéo sont sur 3w.the-choice.fr. Vous avez jusqu’au 3 mars pour poster votre vidéo sur 3w.the-choice.fr. Les 100 porteurs de projet retenus auront droit à :

-un coach jusqu’au 6 septembre 2019.

-une Master Class exceptionnelle avec Joey Starr et une invitation à son spectacle le 19 mars 2019 au Silo.

-une session de préparation au pitch.

-et enfin à une participation à tous les temps forts du dispositif, car Make the Choise va durer tout au long de l’année avec plusieurs étapes pour sélectionner un lauréat qui bénéficiera d’une dotation de 5 000 euros. Mais nous n’en sommes pas là. La première étape c’est la vidéo à réaliser et à poster sur make.the-choice.fr avant le 3 mars.

Alors dépêchez-vous. Je vous souhaite bonne chance et vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel agenda de la création d’entreprise.

