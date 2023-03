TAMBOUR BATTANT: rompre le silence sur l’inceste

Phénomène massif et dévastateur, l’inceste, est aujourd’hui encore tabou dans notre société. Si le mouvement « Me too « a libéré la parole et dénoncé les abus sexuels, l’inceste reste encore trop peu évoqué.

Face à l’ampleur de ce phénomène qui touche des jeunes de tous les milieux sociaux, une prise de conscience est nécessaire. Il faut sensibiliser, agir, aider et accompagner les victimes, mais tout d’abord libérer la parole.



Rompre le silence sur l’inceste c’est le thème Tambour Battant présenté par Antoine Spire et Hélène Hélène Mathieu.

Ils reçoivent dans cette émission:

– Arnaud GALLAIS, Co-fondateur de « Be Brave France », membre de la CIIVISE, la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants.

– Mathieu BOURRETTE, Procureur de la République de Reims.

– Nathalie MOREAU, Enseignante en arts plastiques, Membre de la CIIVISE et trésorière de l’AREVI ( Association d’action/recherche et d’échanges entre les victimes d’inceste ).

– Bruno CLAVIER, Psychanalyste et psychologue clinicien, Auteur de « L’inceste ne fait pas de bruit » (Éd. Payot) et de « Ils ne savaient pas » (Éd. Payot).

et

-Léonore LE CAISNE, Ethnologue au CNRS, Auteure de « un inceste ordinaire » (Éd. Belin).