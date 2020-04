Gediscave : un groupement d’employeurs

L’esprit du collectif est à l’origine de la création en mai 2001, du groupement d’employeurs Gediscave. Mutualiser ses investissements, sa main d’œuvre et ses idées paraissait une évidence pour deux entrepreneurs de l’Aude. Leurs activités dans le secteur des vins et de la distillerie étaient complémentaires. Cette aventure n’a pas toujours été simple. Mais l’envie commune de développement et de partage leur a permis de dépasser les quelques freins rencontrés.

Paroles d’Agriculteur

Découvrez l’histoire de Gediscave dans Paroles d’agriculteur en partenariat avec Cerfrance. Chaque trimestre, l’émission Paroles d’agriculteur propose des parcours d’agriculteurs. Alors retrouvez ces témoignages en replay sur Paroles d’agriculteur