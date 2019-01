Fête sensation: 35 offres d’emploi à pourvoir !

Des offres à pourvoir dans le secteur de la fête et du loisir avec Fête Sensation

Fête sensation, une chaîne de magasins de fête et de loisirs, ouvre son dixième magasin cette année. En plein développement, il recrute jusqu’à 35 personnes par an et dans différents métiers administratifs et commerciaux.

Dans cette édition du Journal de l’emploi, nous recevons:

–Damien Drieu, président fondateur de Fête sensation. Il nous dresse un portrait de l’entreprise ainsi que de son développement et les offres d’emploi disponibles.

Vous pouvez retrouver toutes les offres d’emploi sur le site dédié et candidater en ligne.