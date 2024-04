Le MEDEF Île-de-France organise la 14e édition de la Fête des Métiers et de l’Alternance

Le MEDEF Île-de-France, en collaboration avec ses partenaires régionaux de l’emploi et de la formation, annonce fièrement la tenue de la 14e édition de la Fête des Métiers et de l’Alternance. Cet événement, dédié à l’orientation et à l’emploi des jeunes, se déroulera le mercredi 22 mai 2024 de 10h à 18h, au Paris Montreuil Expo. Cette journée s’annonce comme une opportunité unique de réunir collégiens, lycéens, étudiants, écoles et entreprises dans une démarche commune visant à construire un avenir professionnel prometteur.

Les objectifs de cette manifestation sont multiples et ambitieux. Tout d’abord, il s’agit de faire découvrir aux jeunes les différents métiers ainsi que les opportunités de carrière qui s’offrent à eux. Ensuite, l’événement vise à informer sur les filières, les formations disponibles et les débouchés professionnels associés. Il s’agit également d’accompagner les jeunes dans leur orientation en leur ouvrant le champ des possibles. La promotion de l’alternance, en particulier de l’apprentissage, est un axe majeur de cette journée, avec la présentation de plus de 5 000 offres d’emploi, de contrats d’apprentissage et de professionnalisation.

Le programme de la Fête des Métiers et de l’Alternance comprendra une multitude d’activités. Allant de la rencontre des représentants d’écoles, de CFA ou encore d’organisme de formation à des ateliers participatifs qui permettront de découvrir différents métiers.

L’entrée est libre et gratuite pour en savoir plus rendez-vous sur www.fetedelalternance.com