ESGI : une école pour se former aux métiers du génie informatique

Un secteur qui recrute chaque année

On le sait tous, on le voit tous : le monde change et se numérique, se digitalise, s’informatise de plus en plus. Ainsi, les secteurs liés au digital ou à l’informatique continuent d’évoluer et les emplois se multiplient. En effet, en 2018, le secteur de l’informatique employait 474 000 salariés, un chiffre en hausse pour la 8ème année consécutive. Des emplois, mais pour lesquels il faut se former. Kamal Hennou, directeur de l’ESGI, une école spécialisée dans le génie informatique, est l’invité du Journal de l’Emploi.

Une école pour se former

Pour répondre aux besoins du secteur, depuis 35 ans, l’ESGI forme les futurs ingénieurs informatiques. Après un tronc commun de deux ans, neuf spécialisations sont proposées aux étudiants. Parmi elles : l’ingénierie du web, l’intelligence artificielle et l’ingénierie du big data ou encore le management et conseil en système d’information. De plus, l’ESGI est la première école en France à ouvrir une spécialisation d’ingénierie de la blockchain. Kamal Hennou nous en parle et nous présente l’ESGI, dans le Journal de l’Emploi.