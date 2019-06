Environnement 41: la prévoyance, une démarche collective

Environnement 41, du génie écologique et de la prévoyance.

Portés par leurs convictions, Brigitte Lemaire et Vincent Guillard ont créé Environnement 41. C’est une entreprise de travaux en génie écologique située à Blois, au bord de la Loire. Et, pour assurer la pérennité de leur entreprise et pour se protéger contre les accidents de la vie, ils se sont lancés dans une vaste démarche de prévoyance à laquelle ils ont intégré leurs salariés. Alors, découvrez leur démarche dans cette vidéo « Paroles d’entreprise ».

Paroles d’entreprise

Enfin, vous pouvez bénéficier d’autres témoignages d’entrepreneurs dans Paroles d’Entreprise, une émission de Demain TV la télévision des entrepreneurs.