Jérôme Joinet reçoit Patrick Carret, Directeur Général de la Fédération Nationale des Écoles de Production. Ensemble, ils reviennent sur un modèle pédagogique unique qui permet aux jeunes d’apprendre un métier en conditions réelles. Un tremplin concret vers l’emploi pour les jeunes et les entreprises.

Écoles de production : apprendre un métier autrement

Les écoles de production forment les jeunes dès 15 ans à des métiers en tension, grâce à une pédagogie du « faire pour apprendre » et des diplômes d’État.

Proposer une alternative aux parcours classiques tout en répondant aux besoins de recrutement des entreprises : c’est le double objectif des écoles de production. Fondé sur le principe du « faire pour apprendre », ce modèle pédagogique unique place les élèves au cœur de situations concrètes. Dès 15 ans, ils apprennent un métier en réalisant de vraies commandes pour des clients, encadrés par des professionnels expérimentés.

Loin d’un enseignement théorique déconnecté du terrain, les jeunes passent deux tiers de leur semaine en atelier – ou en restaurant d’application ou garage-école selon le secteur – et un tiers en cours généraux. Cette approche favorise à la fois la maîtrise du geste technique et le développement de savoir-être professionnels, indispensables à leur future insertion.

Aujourd’hui, plus de 70 écoles de production sont implantées en France, principalement dans des secteurs en forte tension : industrie, bâtiment, automobile, restauration, textile, bois, électricité, espaces verts… Le métier d’usineur, par exemple, représente à lui seul 25 % des formations proposées.

Ces écoles ne sont pas concurrentes des lycées pros ou CFA, mais bien complémentaires. Les élèves y obtiennent des diplômes reconnus par l’État, tels que le CAP ou le Bac Pro. 90 % de réussite aux examens et plus de 84 % de sorties positives, que ce soit en poursuite d’études, en apprentissage ou directement en emploi.

Grâce à un ancrage local fort, ces établissements répondent directement aux besoins des entreprises environnantes. Les jeunes y trouvent un cadre structurant, un lieu unique où ils gagnent en confiance, en compétences et en perspectives.

À propos des Écoles de Production

Créé en 1882 à Lyon, le réseau des Écoles de Production connaît une croissance rapide depuis 2018. Soutenu par l’État et de nombreux mécènes, il regroupe aujourd’hui plus de 70 établissements en France. Ces écoles forment plus de 1 500 jeunes par an.

En savoir plus : www.ecoles-de-production.com