Documentaire : La tête et le coeur

Immersion au coeur du métier d’AESH

Après « Vincent et moi », Edouard Cuel et Gaël Breton signent un nouveau film, « La tête et le coeur », un joli documentaire sur la place du handicap à l’école et le métier d’Accompagnant d’Élèves en Situation de Handicap (AESH). Ils nous proposent de découvrir le quotidien d’Emma, jeune femme discrète qui postule dans une école primaire du 14ème arrondissement de Paris. Elle y rencontre d’abord Théo, un jeune garçon taiseux de 11 ans qui souffre de problèmes d’attention suite à un grave accident au cours duquel il a perdu une partie de son cerveau. Débordante de bonnes intentions, elle va tout faire pour compenser son handicap et réaliser les adaptations nécessaires. Jusqu’au jour où la directrice de l’école lui annonce qu’elle a besoin d’elle pour un second élève. Sofian, 9 ans, qui lui souffre de troubles du comportement. Ses débordements vont la bousculer… Un film à la fois touchant et instructif qui nous offre une immersion exceptionnelle dans la vie d’une école.

Un documentaire à découvrir samedi 23 novembre à 20h35 sur Demain ! Disponible en replay jusqu’au 30 novembre inclus.