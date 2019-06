Documentaire : En quête de la ville de demain

Le film documentaire sur l’écoquartier du 13ème

Parce que les citoyens sont de plus en plus concernés par la gestion de l’environnement qui les entoure. Ce film documentaire part à la rencontre des habitants de l’écoquartier du 13ème arrondissement de Paris : familles, jeunes couples, étudiants, retraités mais également des personnes travaillant sur place (responsable de crèche, agent de maintenance etc.). Leurs témoignages permettent de découvrir la vie dans cet écoquartier, de découvrir les liens qui se créent entre les habitants, leur vision de la ville de demain (une ville éco-responsable). Ces tranches de vie sont accompagnées de témoignages des différents acteurs: élus et architectes qui ont voulu et penser ce projet d’écoquartier.

Un documentaire réalisé par Fabien Franey et co-produit par Demain TV et Regards Production Mulimédias.