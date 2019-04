Comment la Banque de France accompagne les entrepreneurs ?

La Banque de France au service des entrepreneurs.

Saviez-vous que la Banque de France accompagne les entrepreneurs ? Alors Label Entreprise vous propose un zoom sur différents dispositifs avec Mark Beguery et Jean-Pascal Prevet. Tout d’abord la Banque de France a mis en place deux offres de services Geode et Opale. Geode, c’est la possibilité pour une TPE/PME de recourir à ‘un analyste durant 1 ou 2 demi-journées. Par conséquent, l’entrepreneur bénéficie d’une source de réflexion stratégique sur son entreprise et son secteur d’activité. Il dispose aussi d’un outil de simulations prévisionnelles performant. Concernant Opale, l’entrepreneur dispose en ligne d’un diagnostic économique et financier de son entreprise en moins de 10 minutes. Il peut comparer ses performances avec son secteur d’activité. Et il peut évaluer ses décisions à travers des simulations prévisionnelles.

Le dispositif TPE

Ne pas laisser un dirigeant de TPE face à ses questions. Les dirigeants de TPE ne soupçonnent pas toujours l’existence des dispositifs qui leur sont destinés. C’est pourquoi la Banque de France a créé le dispostif TPE. Il s’agit de 102 correspondants TPE départementaux de la Banque de France. Ces correspondants sont là pour les aider à s’orienter vers les organismes compétents pour répondre à leurs besoins. Ce dispositif rencontre du succès avec notamment un taux de progression du nombre d’accompagnements de 81% entre fin 2018 et fin 2017. L’objectif : améliorer la croissance et l’emploi, les TPE représentant 96% des entreprises en France. Pour contacter le correspondant TPE de la banque de France de votre département 0 800 08 32 08 ou par internet à l’adresse suivante tpe suivi du numéro de votre département @banque-France.fr

Mes questions d’entrepreneur ?

En 2016, les pouvoirs publics ont lancé une stratégie nationale d’éducation économique, budgétaire et financière, qui vise à améliorer le niveau de connaissances pratiques des concitoyens en ce domaine. Il s’agit d’accompagner les entrepreneurs dans leurs compétences économiques et financières, via principalement deux actions : la mise à disposition d’informations pédagogiques dans une base de connaissances accessible à tous (portail) et l’engagement d’actions de terrain pour sensibiliser et informer.

Un jeu intitulé Aventure Entrepreneur

En jouant le rôle d’un chef d’entreprise de TPE ou PME le temps d’une partie, les joueurs vivent le quotidien d’un entrepreneur, gèrent leur force commerciale, réalisent des investissements stratégiques, rencontrent des aléas et prennent conscience progressivement des impacts de leur décision sur les comptes de leur TPE/PME. Le jeu a été créé pour s’adresser à tous les publics avec ou sans connaissance financière. Sueurs froides et montées d’adrénaline garanties.

Vous l’avez compris, la Banque de France est désormais un acteur à solliciter par ceux qui souhaitent entreprendre.

Label Entreprise, l’émission télé pour entreprendre

Chaque semaine, Label Entreprise présente des infos concrètes pour créer et développer les entreprises. Et elle donne la parole aux entrepreneurs. Enfin, vous pouvez revoir leurs témoignages dans Label Entreprise, l’émission télé pour entreprendre. Label Entreprise est une émission de Demain TV animée par Jérôme Caltran