Demain La Cité reçoit Pascal Thévenot, maire de Vélizy-Villacoublay

Vélizy-Villacoublay, loin du schéma des banlieues classiques

Vélizy-Villacoublay, ville des Yvelines de tout juste 21 000 habitants ne cesse de se transformer. Connue pour son centre commercial Vélizy 2 ainsi que pour sa base aérienne de Villacoublay. Vélizy est une ville qui a su garder sa taille humaine. Robert Wagner, maire emblématique a su la protéger et la tenir loin de l’effervescence des villes voisines. L’actuel maire et invité de Demain La Cité, Pascal Thévenot, entend bien perpétuer cet héritage : une ville familiale mais forte d’une attractivité économique. En effet, loin des projets du Grand Paris, Vélizy fait partit de la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc, ainsi que du pôle scientifique et technologique Paris-Saclay. Riche de ces partenariats, elle rayonne aujourd’hui mondialement sur la scène économique.

Une terre d’innovation

Aujourd’hui Vélizy concentre 5% de la R&D française. Grâce à ses nombreux sièges sociaux comme Dassault ou encore Thales, elle est aujourd’hui en concurrence avec des villes comme Pékin et Berlin. De plus, l’arrivée en 2016 du tramway est venu dynamiser davantage la commune et l’a rendu plus accessible. Mais si l’économie fait partie intégrante de la ville, elle s’engage également sur le plan écologique. Entourée par la forêt domaniale de Meudon, l’objectif est de faire rentrer le vert dans la ville tout en la gardant attractive et familiale.

