Conseil et orientation avec l’Apecita

L’emploi dans le secteur agricole

Ce n’est plus un scoop, le secteur agricole recrute, et ce depuis plusieurs années. Aujourd’hui ce secteur continu tout de même à comptabiliser de nombreux actifs. En effet, selon le Centre d’Etude et de Prospective du Ministère de l’Agriculture, en 2015, le secteur comptait 885 000 actifs permanents. Un chiffre en constante baisse dû à différents facteurs : nombreux départs en retraite, non reprise des exploitations agricoles mais encore modernisation des techniques agricoles… Promouvoir l’emploi et mieux renseigner sur les différents métiers de cette filière, c’est la mission de l’APECITA. Mylène Gabaret, directrice de l’association est l’invitée du journal de l’emploi.

Favoriser la rencontre employeurs – demandeurs d’emploi

Face à ces différentes problématiques, l’APECITA a à cœur de venir en aide aux employeurs du secteur pour trouver de la main-d’œuvre. Ainsi, l’APECITA conseille et oriente les candidats dans leurs projets, accompagne les entreprises dans leurs recrutements et contribue à l’insertion professionnelle. Dans un premier temps notamment, grâce à la plateforme jobagroalimentaire, qui met en relation les recruteurs et les professionnels de l’agroalimentaire. Mais aussi dans un second temps, éclaire sur l’orientation des études agricoles grâce à une deuxième plateforme : agrorientation. Découvrez les services offerts par l’APECITA, dans ce nouveau numéro du Journal de l’Emploi.