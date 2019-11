Vous avez entre 18 et 25 ans, vous avez créé un projet, vous voulez tester une idée, Kangae organise le concours « Ose entreprendre ».

Ose entreprendre : un concours ouvert à tous les jeunes de 18 à 25 ans qui veulent entreprendre !

Vous avez jusqu’au 30 novembre 2019 à minuit pour déposer votre projet ou votre idée sur Kangae.fr.

Vous pouvez vous inscrire dans deux catégories :

Une catégorie pour les porteurs d’idées et l’autre pour les porteurs de projets.

Alors même si vous ne savez pas encore trop où vous voulez aller, ce n’est pas grave, proposez votre idée ou votre projet !

Ensuite, du 1er au 31 décembre, faites voter un maximum de monde pour votre projet.

Demandez à vos amis, votre famille et même les gens de votre lycée, de votre école ou de votre fac de voter.

Les gagnants disposeront entre autres d’un programme de mentorat avec un entrepreneur. Ils auront aussi droit à un stand lors du festival des Innovation Bpifrance. Ce salon attire chaque année plus de 50 000 personnes.

Alors inscrivez-vous sur Kangae.fr et tentez de remporter une dotation valorisée à plus de 30 000 euros pour les porteurs de projets. Et plus de 20 000 euros pour les porteurs d’idées.

Enfin, la remise des prix sera célébrée au salon des entrepreneurs de Paris début février 2020 !

Une belle occasion de mettre en lumière votre projet !

Kangae est une plateforme qui donne, aux jeunes de 18 à 25 ans, les clés pour entreprendre. Elle s’adresse à tous ceux qui ont une idée de projet, un projet un peu plus travaillé, une société ou une association. Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin pour vous aider dans votre démarche de créer votre boite.

Et cette année, pour booster l’envie des jeunes d’entreprendre, Kangae lance son concours « Ose entreprendre ».

Pour en savoir plus sur kangae : Revoir l’émission