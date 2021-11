Business Women avec Romane Méance co-fondatrice de Nosa Transport

Business Women: Nosa Transports une succès story!

Romane Méance co-fondatrice de Nosa Transport est l’invitée de Business Women! Cette jeune entrepreneure a lancé en 2018 avec son mari Nosa Transport, une société de transports.

En 2018, son mari voulait se lancer dans cette activité. Elle-même touchée par un licenciement économique, cette ancienne responsable administrative, décide de l’accompagner dans ce projet. Ensemble ils ont créé cette entreprise de transport de marchandises.

Le succès est immédiat, au bout d’un an ils avaient 15 salariés et aujourd’hui ils en compte 35. Des salariés embauchés en grande majorité en CDI et pour la plupart issus des quartiers politiques de la ville et éloignés de l’emploi.

Elle a reçu le prix talents des cité en 2018 dans la catégorie création et un prix exceptionnel en 2021 pour la réussite de son entreprise.

Business Women: l’émission des femmes qui entreprennent!

Chaque mois, Business Women met en avant les femmes entrepreneures. Leurs témoignages permet de découvrir toutes les facettes d’une création d’entreprise. Dans cette émission Romane Méance revient sur son parcours et sur les futurs développements de Nosa Transport notamment dans d’autres villes en France. Business Women un émission qui vous est proposée avec MAAF PRO.