L’Union Nationale des Missions Locales vous présente VoxMilo.TV

Demain la Cité vous présente aujourd’hui, une initiative de l’Union Nationale des Mission Locales (UNML), le lancement d’une web tv : VoxMilo. Pour nous parler des Missions Locales mais surtout de ce lancement audiovisuel, nous recevons Serge Kroichvili délégué général de l’UNML.

L’Union Nationale des Missions Locales, c’est quoi ?

L’UNML est une association de loi 1901 créée en 2003. Elle a deux objectifs : représenter au niveau national les missions locales. Et être le syndicat d’employeurs de la branche des Missions Locales. Cette dernière mission passe par des permanences d’accueil, d’information et d’orientation. L’UNML est un service public au service de l’emploi et de l’insertion des jeunes. Elle compte 13 000 salariés, 6 000 lieux d’accueil et 445 associations au niveau national.

VoxMilo.TV une initiative créative !

VoxMilo est une plateforme de diffusion nationale. Elle permet aux jeunes de prendre la parole via des formats vidéos et valoriser le réseau des Missions Locales. La réalisation de reportages et de court-métrages permettent aux jeunes de participer à un festival annuel à Cannes. L’édition 2018 s’est déroulé du 14 au 16 mars.

Vous pouvez retrouver les lauréats de plusieurs catégories dans cet épisode de Demain la Cité.