Le Journal de la Formation spécial UHFP avec Certif Pro

Séverine GARANDEAU-MARTIN, Vice-Présidente de Certif Pro

Et Max ROCHE, Président de Certif Pro sont les invités de cette édition du journal de la formation enregistrée à l’occasion de l’Université d’Hiver de la Formation Professionnelle (UHFP) organisé par Centre Inffo. Ils nous expliquent les missions de Certif Pro et des différentes structures Transitions Pro du réseau, l’importance de leurs actions au niveau territorial en faveur des transition professionnelles avec les différents. Ils nous apportent leur regard sur les grandes transitions en cours, et les défis à relever à l’avenir pour ce jeune réseau.

Certif Pro, tête de réseau des associations Transitions Pro

Fruit de la loi du 5 septembre 2018 relatif à la liberté de choisir son avenir professionnel, les commissions paritaires interprofessionnelles régionales, renommées Transitions Pro, se sont substituées aux Fongecifs le 1er janvier 2020. Par l’ANI (Accord National Professionnel) du 19 mars 2019, Certif Pro a été chargé par les partenaires sociaux de coordonner et de faciliter cette transformation, puis d’assurer l’animation du réseau sur l’ensemble de ses missions, et de le représenter auprès de France Compétences et du ministère du Travail (DGEFP). Pour cela cette structure intervient en coordination des structure locale de transition Pro qui mettent en oeuvre différents dispositifs (Projet de Transition Professionnelle, Transitions collectives, Démission-reconversion, Validation des Acquis de l’Expérience, Certificat CléA). Certif Pro anime l’observatoire des transitions professionnelles.

La 18e UHFP Université d’hiver de la formation professionnelle

Organisée par Centre Inffo depuis 1989, l’Université d’hiver de la formation professionnelle est l’événement de référence de tous les acteurs de l’accompagnement et du développement des compétences au service des jeunes, des actifs, des entreprises et des territoires. Tous les deux ans l’ UHFP rassemble et facilite les échanges entre DRH, responsables de formation en entreprise, dirigeants d’organismes de formation, consultants, coachs, chercheurs, edtechs, financeurs et décideurs, acteurs privés, publics et paritaires en matière d’emploi, de formation et d’orientation professionnelles.