Le Journal de la Formation spécial UHFP avec la Caisse des Dépôts

Michel Yahiel, Directeur des politiques sociales de la Caisse des Dépôts

et Laurent Durain, Directeur de la formation professionnelle et des compétences à la Caisse des Dépôts, sont les invités de cette édition spéciale du journal de la formation.

Une émission enregistrées lors de la 18e UHFP (Université d’Hiver de la Formation Professionnelle organisée par Centre Inffo) dont le thème était « Compétences 2030: réussir ensemble les transitions ! ». Ils nous font découvrir tout ce que fait la Caisse des Dépôts en matière de formation professionnelle notamment depuis la réforme de 2018 et les grand projets de 2023 (sur le CPF, le passeport de compétences).

La Caisse des Dépôts

La Caisse des dépôts et consignations (CDC) et ses filiales constituent un groupe public au service de l’intérêt général et du développement économique du pays. Avec trois grands services, la banque des territoires, les politiques sociales et la gestion d’actifs. Le Groupe remplit des missions en appui des politiques publiques conduites par l’Etat et les collectivités locales : financement du logement social, développement des entreprises, transition écologique et énergétique.

Le Groupe CDC est également un investisseur de long terme qui contribue au développement des entreprises dans des secteurs aussi variés que la protection de personnes, la mobilité, le logement, l’immobilier, les loisirs et le tourisme, le financement des entreprises, le numérique, l’énergie et l’environnement. Le groupe CDC intervient également en matières de politiques sociales.

La Direction des politiques sociales de la Caisse des Dépôts

La direction des politiques sociales (DPS) met en œuvre ses savoir-faire et son expérience pour proposer des services innovants et performants à des millions de bénéficiaires potentiels. Elle intervient comme acteur de la retraite (régimes publics de retraite), comme acteur de la formation professionnelle ( mise en place du nouveau compte personnel de formation CPF, Soltéa est la plateforme de répartition du solde de la taxe d’apprentissage…) et comme acteur dans le médico social (la santé , le handicap et le vieillissement).

Pour accompagner les parcours des bénéficiaires tout au long de leur vie, la direction des politiques sociales a créé plusieurs plateformes de services: -dans les domaines de la retraite avec Ma retraite publique

–la plateforme Employeurs publics PEP’s,

-sur la formation professionnelle et des compétences avec Mon Compte Formation

-sur du handicap avec Mon Parcours Handicap.

et SOLTéA, la plateforme de répartition du solde de la taxe d’apprentissage fondée sur les principes de neutralité, transparence, sécurité et facilité.

La 18e UHFP Université d’hiver de la formation professionnelle

Organisée par Centre Inffo depuis 1989, l’Université d’hiver de la formation professionnelle est l’événement de référence de tous les acteurs de l’accompagnement et du développement des compétences au service des jeunes, des actifs, des entreprises et des territoires. Tous les deux ans l’ UHFP rassemble et facilite les échanges entre DRH, responsables de formation en entreprise, dirigeants d’organismes de formation, consultants, coachs, chercheurs, edtechs, financeurs et décideurs, acteurs privés, publics et paritaires en matière d’emploi, de formation et d’orientation professionnelles.