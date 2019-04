Standup avec Inès Forestier: la coopérative et la solidarité

Standup: la coopérative, un système solidaire

Standup est une opération lancée par la CAE CLARA dans le but de faire partager l’expérience de ses sociétaires.

Dans cette édition de Standup, Inès Forestier, jeune styliste et graphiste textile, présente un principe fondateur de la coopérative: la solidarité. Un principe très important à ses yeux, qui permet d’avancer et de développer ses projets.

A propos de la CAE

Une CAE est une Coopérative d’Activité et d’Emploi. C’est un regroupement économique et solidaire de plusieurs entrepreneurs. La CAE apporte plusieurs services aux porteurs de projets pour lancer leur activité. En effet, la CAE propose des services administratifs (calcul, versements de salaires, comptabilité..) et juridiques. Grâce aux CAE, les entrepreneurs se font accompagner dans leurs projets. Ils partagent aussi leur expérience avec d’autres.

Pour voir d’autres interventions:

–Filmer pour avancer

–La multi-activité par Elodie Sauvage