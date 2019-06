SOS Campagne: Restaurant bar épicerie gîte traiteur cantine

Dans le département de la Loire, il y a un restaurant bar épicerie gîte traiteur cantine à reprendre.

La Commune est située à 45 minutes de Clermont-Ferrand, une heure de Saint-Etienne et 1h15 de Lyon.

L’établissement se compose de :

– une salle de bar d’une vingtaine de places

– une salle de restaurant d’une vingtaine de couverts

– une grande salle avec cheminée pour les événements familiaux, banquets, vins d’honneur

– une terrasse de 20 places

– et 2 WC handicapés

La cuisine est entièrement équipée : frigos, lave-vaisselle, four, piano, hotte, chambre froide, four à pizza

L’épicerie comprend un frigo, une caisse enregistreuse, une balance et tout le rayonnage

L’appartement à l’étage a été transformé en gîte par les exploitants : 3 chambres, une cuisine, une salon / salle à manger et une salle de bains

Le couple travaille dans l’entreprise et il est fait appel à des extras occasionnellement.

Les murs et la licence IV appartiennent à la commune.

Prix de vente du fonds : 55 000€