SOS Campagne: Restaurant Bar dans le bourg historique de Mirabel

SOS Campagne : La commune de Mirabel (715 habitants) crée actuellement, avec un cabinet d’architecte spécialisé, un restaurant au centre du bourg historique.

Situé en Ardèche méridionale, entre Aubenas et Montélimar, à une demi-heure de l’autoroute A7 et des gorges de l’Ardèche, la commune est située dans un territoire à forte vocation touristique et agricole.

Niché sur les contreforts du plateau basaltique du Coiron, ce village dispose d’un patrimoine bâti riche et d’un panorama exceptionnel.

Et c’est également le village d’Olivier de Serres (1539/1619), père de l’agriculture moderne.

Ce restaurant fait partie d’un projet plus vaste de construction d’une nouvelle salle polyvalente et de relocalisation de la mairie.

Pour ce faire, la commune a acquis un ensemble immobilier ainsi que du foncier dans le bourg historique.

L’objectif pour la commune est d’obtenir la labellisation « Bistrot de Pays® », réseau très développé et très actif en Ardèche méridionale et en Drôme provençale.

SOS Campagne : La commune recherche un couple d’exploitants pour l’associer dès maintenant aux travaux pour une ouverture prévisionnelle au printemps 2021.

• Salle de restauration : capacité de 50 couverts.

• Terrasse : capacité 30 couverts – orientation Sud-Ouest, vue panoramique

• Espace polyvalent bar/vente de produits du terroir/relais colis

La commune réalise les investissements dans l’immobilier, la licence IV et le gros matériel.

Quant à l’exploitant, il devra réaliser les investissements mobiliers et petit matériel.

Possibilité de logement ou de création de chambres d’hôtes.

Livraison du bâtiment : avril 2021.

Cependant, il y a une possibilité d’aide à l’installation (le village est situé en Zone de Revitalisation Rurale), aide à l’investissement, prêt à taux zéro…

Location en bail précaire, transformé en bail commercial à l’issue d’une période de 23 mois.

Profil recherché : Idéalement couple de professionnels avec bonne expérience en restauration.

Compétences en comptabilité, gestion et communication, références demandées.

Mais attention, vous avez jusqu’au 15 octobre 2019 pour déposer vos candidatures.

Audition et sélection des candidats mi-novembre 2019