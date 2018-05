SOS Campagne: Restaurant

La commune de Bussière-Galant se situe au sud-ouest du département de la Haute-Vienne (87), en région Nouvelle-Aquitaine. Elle compte 1.366 habitants et se situe à une quarantaine de minutes de Limoges.

Elle est dotée de nombreux commerces et services de proximité et possède un équipement touristique important, l’espace Hermeline qui propose de nombreuses activités de loisirs de plein-air et qui reçoit plus de 30 000 visiteurs par an.

SOS Campagne : Suite au départ du dernier gérant en avril 2018, la commune recherche un porteur de projet compétent et motivé pour reprendre l’activité de bar-restaurant.

Une expérience professionnelle en restauration et en gestion est exigée.

Situé en plein centre-bourg, le local est en excellent état.

Il est composé d’une salle d’une capacité de 30 couverts, d’un bar d’une dizaine de places assises et d’une terrasse pouvant accueillir 30 couverts.

Le bar-restaurant est entièrement équipé (cuisine, mobilier et vaisselle).

Le matériel et la licence IV sont mis à disposition pour l’exercice de l’activité.

Loyer : 700 € HT par mois

L’appel à candidature comprenant les modalités de réponse, est téléchargeable sur le site de la Fédération Châtaigneraie Limousine : https://www.chataigneraielimousine.fr/fr/actualites/accueil-et-economie-0

La date limite de candidature est fixée au 1er juin 2018.