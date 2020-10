SOS Campagne: Restaurant

La Commune de Val des Vignes (commune historique de Jurignac, Sud Charente) lance un SOS Campagne et recherche un futur exploitant pour son restaurant communal.



Val des Vignes est une charmante et dynamique commune, située à 15 minutes d’Angoulême Sud et 1h00 de Bordeaux Nord, et proche d’une zone d’activité en plein développement sur le bord de la RN10. Elle regroupe les anciennes communes d’Aubeville, Mainfonds, Péreuil et Jurignac, (environ 1 375 habitants) disposant d’une offre en commerces et services diversifiée.

SOS Campagne: les locaux, en projet de construction seront livrables fin du 1er semestre 2021.

Ce restaurant permettra de dynamiser la vie du village et de créer un point d’attractivité pour la clientèle locale, professionnelle, touristique et de passage. Il sera composé d’une salle de cuisine, salle de restaurant de 150 m², 2 terrasses extérieures, d’un grand parking pouvant accueillir des poids lourds.



La commune pourra éventuellement et selon l’avancement des travaux, associer le futur gérant dans l’agencement des salles et de la cuisine.



Profil de l’exploitant recherché : professionnel de la restauration expérimenté, compétence de gestion d’un établissement, organisation, dynamisme, sens du contact, ayant un réel projet de développement pour ce restaurant.

Priorité à une restauration traditionnelle de qualité, capacité à s’adapter pour accueillir des repas de groupes, aptitude pour la communication et les réseaux sociaux.



La Municipalité finance les travaux structurels et le futur gérant devra assurer le financement du matériel professionnel/investissements mobilier.



Loyer : 1.100€ HT.

Le projet a fait l’objet d’une étude d’implantation tenue à disposition.