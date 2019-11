SOS Campagne: Gîte d’hébergement et de restauration en Ardèche

SOS Campagne : Présentation de la commune

Saint Martin de Valamas est une commune de 1.200 habitants située dans le département de l’Ardèche.

Nous sommes dans le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche, dans la haute vallée de l’Eyrieux, au confluent avec la Saliouse et avec l’Eysse.

Les locaux sont situés à l’entrée sud du village (D 120), à 522 m d’altitude.

Ils sont à la porte d’entrée de la Dolce via, ancienne voie ferrée CFD aménagée en voie verte sur 90 km de St Agrève à La Voulte.

Saint Martin de Valamas, berceau historique de la bijouterie des Boutières, est situé dans la Vallée du bijou.

Actuellement, elle conserve trois ateliers de créateur/producteur de bijoux.

D’ailleurs, une quarantaine d’associations contribuent à la vie du village et certaines organisent des festivals tous les ans ou les deux ans : festival du film documentaire, festival de musique, festival du bijou, biennale du Salon du livre, festival du dessin.

De plus, le village offre de nombreuses ressources : écoles, agence bancaire avec distributeur de billets, bureau de poste, médiathèque intercommunale, centre multimédia, pharmacie, maison de santé, médecins et professions paramédicales.

En effet, une quarantaine de commerçants et artisans offrent des ressources de proximité pour l’alimentation, la coiffure, le tabac-presse…

Trois cafés/bar et deux restaurants. Deux garagistes et une entreprise de taxi.

Marché hebdomadaire.

Baignade du Plan d’eau.

Camping 2 étoiles.

Office de tourisme.

SOS Campagne : Hébergement, restauration et snacking à adapter à toute clientèle.

Clientèle via l’activité de sports & loisirs et l’offre touristique de la Dolce via, les chemins de randonnée. Sans oublier les vestiges du château de Rochebonne, la proximité de l’atelier du bijou et des évènements culturels se déroulant à la Salle Polyvalente.

Location et réparation de vélos dans le même bâtiment renforçant l’attraction touristique.

Ouverture toute l’année.

Bâtiment communal ancien, entièrement réhabilité, conforme aux normes actuelles.

Ouverture au printemps 2020.

Les locaux

Restaurant en rez-de-chaussée : salle aménagée de 60 m² + cuisine et réserve, buanderie, terrasse en bordure de la Dolce via.

Chambres 1er et 2ème étage : capacité 19 personnes, 8 chambres dont une équipée personne à mobilité réduite. Local à vélos.

Appartement privatif T2 de 52 m².

Parking.

Candidature du SOS Campagne

Le candidat sera doté d’une expérience professionnelle significative en gestion d’hébergement et en restauration.

Il doit être motivé pour démarrer cette activité nouvelle à Saint Martin de Valamas.

Obligation de résidence dans l’appartement requise par la commission de sécurité du département.

Dossier de candidature : lettre de candidature + CV + présentation du projet (définition et modalités de l’activité, promotion et montée en charge, modalités de fonctionnement…)

Calendrier du SOS Campagne :

Réception des candidatures jusqu’au 6 janvier 2020.

Première sélection des candidats 27 janvier 2020.

Choix définitif 10 février 2020.

Ouverture avril-mai 2020.