SOS Campagne: Bar restaurant à Durdat-Larequille

SOS Campagne : La Mairie de Durdat-Larequille recherche un exploitant pour son Bar Restaurant.

Le Bar restaurant est situé au cœur du bourg, proche de la station thermale de Néris-les-Bains, à proximité directe de commerces de quotidienneté et d’un parking facilement accessible et gratuit.

SOS Campagne : Bâtiment sur deux niveaux à usage commercial et d’habitation d’une superficie au rez-de-chaussée de 179 m².

Cuisine, entièrement équipée et fonctionnelle, disposant d’un fourneau 4 feux + plaque et four (AMBASSADE) fonctionnant au gaz de ville, d’un four mixte (convection vapeur 6 niveaux) sur support (AMBASSADE), d’un lave-vaisselle frontal 3,5 KW + support (KROMO).

Salle 50 couverts, salle de bar séparée 25 couverts, petite salle annexe de 22 m² pouvant accueillir une dizaine de personnes.

Au 1er étage, un logement de 88 m².

Loyer mensuel commerce : 500 € HT.

Loyer mensuel logement : 300 €.

Attention : Prévoir d’acquérir un peu de vaisselle complémentaire, une caisse enregistreuse, une machine à café, une pompe à bière, un stock de démarrage ainsi que la trésorerie nécessaire à l’activité.

Disponible en mars 2020. Bail commercial.