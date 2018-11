SOS Campagne: Gîte d’entreprise pour activités artisanales et industrielles

Sur la zone d’activité de Bourbon l’Archambault, plusieurs cellules artisanales sont mises en location, dans un gîte d’entreprises entièrement neuf. Créées par la Communauté de Communes du Bocage Bourbonnais, elles ont pour but de faciliter le développement mais également la création et l’implantation de nouvelles entreprises.

Bâtiment indépendant de 630 m², construit en 2018 pour l’accueil d’activités artisanales/industrielles. Parking extérieur. Cellule centrale de 230 m² disponible à la location : atelier de 180 m², bureaux de 28 m² et sanitaires. Chaque atelier dispose d’un système aérothermique et d’une porte sectionnelle motorisée d’une largeur de 3,50 m à l’arrière du bâtiment.

Très bien située, cette ZAC se trouve à seulement 25 min de Moulins, 50 min de Montluçon, et 1h10 de l’aéroport de Clermont-Ferrand. Traversée par la D953, elle est à 20 min de la RCEA, et 30 min de l’A71 (Paris – Clermont-fd – Montpellier) et de l’A77 / N7 (Nevers – Paris).

Loyer mensuel HT : 510 €.