SOS campagne: Bar restaurant épicerie URGENT

Situé au coeur du village de Saint-Clément sous Valsonne, le Relais du Soanan bénéficie d’un emplacement au cœur du Beaujolais Vert, entre Lyon et le Lac des Sapins à Cublize.

Le Relais du Soanan est LE multiservices du village, rassemblant les activités de bar, restaurant et épicerie.

Il fait partie intégrante du village.

Cette activité est à reprendre, pour cause de retraite.

Ce bâtiment se compose d’un restaurant avec une cuisine aux normes et toute équipée, d’un bar et d’une épicerie.

Construit il y a 5 ans, le bâtiment et ses équipements sont neufs.

Aujourd’hui, le Relais du Soanan propose une cuisine traditionnelle et de la restauration rapide.

Le restaurant est ouvert du mardi au dimanche midi et les vendredis et samedis soirs.

Chiffres d’affaires et bilans sur demande.

Potentiel de développement les soirs et week-end.

Prix de vente du fonds de commerce : 50 000 € négociable

Location des murs : 650 € HT

La Mairie est propriétaire du bâtiment

Plus d’infos sur www.beaujolais-vertvotreavenir.com/offres-d-activites/reprise-bar-restaurant-epicerie-valsonne-beaujolais