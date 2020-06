SOS Campagne: Bar au coeur du Bourbonnais

Cause fin de bail, bar à reprendre, au cœur de la commune de Chatel de Neuvre (bourgade authentiquement bourbonnaise, à 19 km de Moulins – ville d’art et d’histoire, et à 12 km de Saint-Pourçain-Sur-Sioule – pays de vignoble), profitant de stationnements devant le commerce et à proximité.

Clientèle locale, touristique et de passage.

Entreprise individuelle exploitée par le chef d’entreprise seul.

Ouvert tous les jours sauf lundi. 2 semaines de congés en septembre.

SOS Campagne: le bar a été rénové.

Salle principale 32 m², arrière salle 4,50 m², remise annexe 16 m².

Mobilier intérieur/extérieur mis à disposition par le brasseur.

Chauffage électrique.

Montant du loyer : 296,40€/mois.

Murs appartenant à la Mairie.

Bail commercial 3/6/9.

Conditions de reprise à voir avec le cédant.