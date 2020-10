SOS Campagne: bar restaurant

Situé au centre du village de Parigny (600 habitants) à 7 km du centre de ville de Roanne, un bar restaurant (propriété de la commune), relais colis est à reprendre.



Locaux récents, lumineux et totalement aménagés et équipés (bar, équipements de cuisine,…..) avec un parking attenant et un terrain de pétanque.

SOS Campagne : local de 90 m² environ comprenant une grande salle de bar restaurant, un espace cuisine et une réserve.



Loyer avantageux (100 € par mois) pour la mise à disposition des murs et du fonds (licence, équipements du matériel).

Peu d’investissements nécessaires.

Compétences nécessaires pour la restauration

Convient pour une personne seule ou revenu complémentaire nécessaire.