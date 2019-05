SOS Campagne: Restaurateur pour auberge de caractère

Commune de 90 habitants à 1 160 mètres d’altitude située au nord du département de l’Ardèche, porte d’entrée du PNR des Monts d’Ardèche, limitrophe avec le département de la Haute-Loire, Saint Clément présente un intérêt touristique majeur à plusieurs titres :

Pause naturelle pour son panorama, point de départ de la route touristique qui conduit à la Vallée du Bijoux, offre touristique riche avec :un parc éolien, son musée atypique ‘l’Ecole du vent’ (8 000 visiteurs par an), un géosite classé par l’Unesco en 2016, un sentier géologique et botanique, son église romane du XIIIème siècle et une offre culturelle estivale riche via l’organisation de festivals sur le plateau.

Les services (école, poste) et commerces se situent sur les communes de Fay sur Lignon (Haute-Loire) à 8 kms – 8 minutes, et à St Martin de Valamas (Ardèche) à 14 kms – 20 minutes.

Description de l’activité

Restaurant de 80 couverts (totalement rénové) et bar dans un bâtiment de caractère, cuisine équipée d’un piano et d’une chambre froide.

Activité à développer :

– Clientèle via l’activité saisonnière de l’Ecole du Vent à 50 mètres (avril à octobre), le passage des touristes, et aussi à partir de la qualité de son offre culinaire !

– Le potentiel de cette activé est à développer : bar – glacier, relais motard, labellisation ‘Bistrot de Pays’…

– Une spécialité culinaire pourrait attirer la population installée aux alentours et l’utilisation des produits locaux sera un gage de qualité ! Berceau du label viande bovine ‘Fin Gras du Mézenc’

– L’amplitude horaire conditionnera la réussite de cette activité.

– Rénovation de l’auberge par la commune afin de proposer un lieu de qualité.

– Ouverture prévue à l’automne 2019.

Bâtiment communal

– Location gérance: 400 euros par mois (loyer au démarrage, qui peut être évolutif)

– Recherche candidat doté d’une expérience significative en cuisine et en exploitation d’une activité similaire.

– Possibilité d’accueil en court séjour pour découverte après un contact et envoi d’un dossier de candidature.

et aussi…

Rénovation d’un logement par la mairie

– Loyer (3 chambres) : 200 à 300 euros

Possibilité d’accueil en court séjour pour découverte après un contact et envoi d’un dossier de candidature.