Demain Entreprendre avec VERACASH

Jean-François FAURE, fondateur de VERACASH est l’invité de Jérôme LIBESKIND dans l’émission Demain Entreprendre. Cet entrepreneur est venu présenter sa société innovante! VeraCash est un compte en ligne adossé à des métaux précieux physiques (or, argent).Depuis 2012, VeraCash® rétablit l’or et l’argent métal comme moyen de paiement de tous les jours, A l’heure du Bitcoin et des monnaies virtuelles c’est un retour aux valeurs sûres, mais mobilisables immédiatement grâce aux nouvelles technologies. Avec VeraCash vous avez une carte gratuite et sans commission utilisable partout dans le monde, mais ce ne sont pas des euros sur votre compte mais de l’or… !